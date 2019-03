Skjern: En 27-årig mand fra Hemmet havde åbent fået så meget indenbords, at han ikke generede sig for at tisse op ad en butiksrude i Nygade i Skjern.

Det sket omkring 02.20 lørdag nat.

Desværre for ham opdagede politiet det og manden kan nu regne med at få en bøde.