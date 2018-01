Få talt konflikten ned

Tarm: Rune Strøm betragtes af nogle som en af de mest underholdende foredragsholdere inden for kommunikation og konflikthåndtering. Nu kan man høre ham her i området. Det sker på Tarm Skoles overbygning tirsdag 16. januar kl. 18.30.Rune Strøms foredrag er kendt for et tydeligt billedsprog, og han er ikke bleg for at udstille egne fejl og mangler i bestræbelsen på at skabe forståelse for kommunikationens komplekse og vigtige væsen.Rune Strøm er bl.a. kendt fra DR2, hvor han deltog i udsendelsen Danskernes Akademi. Han var eksperten, når programmet stillede skarpt på børn og unges indlæring og trivsel, og han har bl.a. skrevet bogen "Tal dog pænt for helvede ... Om kommunikation og konflikthåndtering med børn og unge".Aftenens foredrag er ment som en inspiration til at kunne navigere i dagligdagen, så voksne bliver gode rollemodeller. Både for egne, men også for hinandens børn. Foredraget giver jordnære redskaber til at berige frem for bekrige hinanden, altså nedtrappe konflikter. /EXP