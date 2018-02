Få hjælp til at bruge Tarm Bibliotek

Tarm: Der er mulighed for at få hjælp til at blive oprettet som låner og få vist, hvordan du selv lukker dig ind og bruger selvbetjeningsautomater og søgemaskiner på Tarm Bibliotek onsdag 28. februar.

Der vil være personale på Tarm Bibliotek hele dagen fra kl. 9 til 21.

Tarm bibliotek er et 100 procent selvbetjent bibliotek, som har åbent kl. 7-22, 363 dage om året. På hverdage kommer der personale om fra morgenstunden. De rydder op og sætter de bestilte bøger frem. Du er altid velkommen til at spørge om hjælp, når der er personale, men resten af tiden klarer du dig selv, eller få hjælp ved at kontakte Skjern Bibliotek eller ved at sende en mail.

De fleste, der bruger biblioteket i Tarm er glade for den lange åbningstid, men de siger også, at det kan være svært, hvis der er noget, man ikke lige kan finde ud af, lyder det fra biblioteket i en pressemeddelelse. Det er derfor de er klar med et åbent hus-arrangement, hvor alle kan få vejledning.