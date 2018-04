Få deltagere ved åbent hus for ny uddannelse

SKJERN: Alt har sin begyndelse, og al begyndelse kan være svær.

Men selvom det var begrænset hvor mange, der dukkede op, da den nye markedsføringsøkonom-uddannelse på Innovest i Skjern holdt åbent hus, så er den kommende uddannelsesleder Klaus Lomborg Nielsen særdeles optimistisk.

- Jeg er overbevist om, at vi får det op at køre. Måske med mellem 12 og 15 elever pr. årgang de første år. Vi ved af erfaring, at det tager mellem et og tre år at få en uddannelse etableret i den lokale bevidsthed, siger Klaus Lomborg Nielsen.

Han vurderer, at hovedårsagen til, at der ikke kom ret mange til åbent hus, er at han sammen med de øvrige bag uddannelsen i de seneste uger har været rundt på ungdomsuddannelserne for at fortælle om den nye mulighed i Skjern. Og det er Klaus Lomborg Nielsens oplevelse, at de unge har taget godt imod initiativet. Markedsførings-uddannelsen er etableret i tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv, og de studerende kommer til at indgå aktivt i det erhvervsmiljø, der er på Innovest, som et supplement til det teoretiske.

- Jeg tror, det kan blive vores særkende, at vi er så tæt på erhvervslivet, siger Klaus Lomborg Nielsen.

Fra erhvervslivbet ser man frem til at få en uddannelse til byen.

- Der er et stort potentiale, for virksomhederne har behov for markedsføringsøkonomer, siger erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen.