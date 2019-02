FV19: Kristendemokraterne øjner en chance for at få to medlemmer i Folketinget

Hvis det hverken lykkes for Kristendemokraterne at nå over spærregrænsen eller få stemmer nok til et kredsmandat, så er der en tredje vej til Folketinget - som kan give valg til to kandidater fra Tarm.

Ringkøbing-Skjern: Selv om der er tale om valgmatematik for viderekomne, er det en chance, der er værd at gå efter.

Det mener kristendemokraten Marianne Karlsmose fra Tarm, som tidligere på ugen meddelte, at hun stiller op til Folketinget i Sydjylland.

Den tidligere partiformand, nuværende regionsrådsmedlem og samfundsfagslærer har nemlig fået øje på en tredje livline i kampen for at få Kristendemokraterne tilbage i landspolitik efter næste folketingsvalg.

- Det kan faktisk ende med, at Tarm får to medlemmer i Folketinget, lyder den optimistiske melding fra Marianne Karlsmose med henvisning til, at både hun og folketingskandidat Kristian Andersen, som også bor i Tarm, kan blive valgt.

Den direkte adgang til et landspolitisk comeback får Kristendemokraterne, hvis partiet til næste valg får mindst to procent af stemmerne og dermed når over spærregrænsen. Mere sandsynligt er dog, ifølge partiet selv, at vende tilbage til Christiansborg ved hjælp af et vestjysk kredsmandat. Partiets egne beregninger siger, at det vil kræve omkring 18.000 KD-stemmer i Vestjyllands Storkreds, hvis den mission skal lykkes.

Misser Kristendemokraterne det vestjyske kredsmandat, som det skete ved det seneste valg, så rummer valgloven den tredje vej, som er lidt kringlet at forstå.

Reglerne siger, at et parti opnår valg, hvis det i to af de tre landsdele, som Danmark er inddelt i, har opnået et stemmetal, der er større end det gennemsnitlige antal gyldige stemmer pr. kredsmandat i de to pågældende landsdele.

Nord- Øst og Vestjylland er den ene af de tre landsdele. Syddanmark, Fyn og Sjælland er den anden, mens den tredje er Hovedstaden.

- Reglen er lavet for netop at tilgodese partier, som har en skæv geografisk opbakning, ligesom vi har det. Derfor ser jeg det som en reel mulighed for Kristendemokraterne, hvis vi får den forventede fremgang i både Vestjylland og Syddanmark, siger Marianne Karlsmose.

Når hun vælger at stille op i Sydjylland, hvor hun oprindeligt kommer fra, så er der en god grund.

- Der er mange gode kandidater i Vestjylland, og det duer ikke, at vi klumper os sammen. Jeg tror på, at jeg kan være med til at gøre en forskel og forhåbentlig være med til at sikre de stemmer, der skal til, hvis der lige præcis ikke er stemmer nok til et kredsmandat i Vestjylland, siger hun.

Den seneste tid er der blevet regnet på livet løs hjemme hos Marianne Karlsmose, hvis mand underviser i matematik på gymnasiet.

Helt sikkert er det, at der skal en markant fremgang til i forhold til seneste valg, hvis Kristendemokraterne skal tilbage til Folketinget efter næste valg.