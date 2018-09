FDF'ere sætter leg på landkortet

Skjern: Har du nogensinde leget "Trække gulerod", "Sild i en tønde" eller måske kastet dig ud i "Katten efter musen"? Uanset om du er et hærdet legebarn eller en helt grøn voksen, kan du måske få smil på læben ved et besøg hos legestanderen "Go Play", som er blevet sat op af FDF Skjern.

- I FDF mener vi, at legen er vigtig. Den fremmer egenskaber som nysgerrighed, kreativitet, mod, fantasi, respekt, glæde, spontanitet og ansvar - og så er det sjovt. Vi synes, der bliver leget for lidt, og derfor stiller vi legestanderen op i byen. Vi håber, den vil inspirere børn, unge og voksne til at sætte legen i gang, siger kredsleder Stine Birkedal Jensen i en pressemeddelelse.