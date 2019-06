Exit polls sender KD i Folketinget

Ringkøbing-Skjern: Det bliver med stor sandsynlighed stor fest på Westergaards Hotel i aften. Det er her Kristendemokraterne i Vestjylland holder valgfest, og for første gang siden 2005 ser det nu til at partiet skal i folketinget. Det viser de exit polls, som både TV 2 og DR har fået foretaget.

DR's måling er foretaget af analyseinstituttet Epinion, og den sender Kristendemokraterne over spærregrænsen med en exit poll på 2,3 procent. TV 2's måling giver ikke procenter, men giver KD fire mandater i folketingssalen. Begge målinger betyder formentlig, at Kristian Andersen skal indtage en plads i folketingssalen.

Exit polls er foretaget ved at spørge folk, der forlader valgstedet, hvad de har stemt, og giver derfor en indikation af, hvad man kan forvente af aftenens valgresultat, selvom det er forbundet med en vis udsikkerhed.

Ved valgene i 2011 og 2015 fik KD 0,8 procent af stemmerne.