Euforiske fans: Det er så fortjent

Op mod 300 Skjern-tilhængere var i Jysk Arena onsdag aften for at støtte Skjern Håndbold i jagten på DM-guld.

Silkeborg: Skjern Håndbold spillede onsdag aften anden finalekamp om DM mod Bjerringbro-Silkeborg. Første kamp i Skjern var endt 29-29 og vinderen af onsdagens kamp kunne derfor kalde sig dansk mester. Derfor havde op mod 300 Skjern-fans også valgt at tage turen til det midtjyske for at støtte deres helte. To af dem var Søren Christensen og Kate Sunesen og inden opgørets begyndelse var begge spændte på kampens forløb: - Det bliver en meget lige kamp, hvor målmændene kommer til at få en stor rolle, lød det fra de to fans kort inden kampen.

Intet afgjort Skjern kom bedst fra start og opbyggede hurtigt en føring på tre mål. Den holdt til pause, men trods en solidt føring og godt spil var hverken Søren eller Kate sikre på en sejr: - Det går som forventet. Det er en tæt kamp, hvor målmændene er forskellen. Heldigvis til vores fordel og sådan må det gerne blive ved med, sagde Søren i pausen og fortsatte: - Men kampen er langt fra slut. BSV er et rutineret hold og Skjern skal fortsætte med at præstere på et højt niveau, sagde han.