Videbæk: Irene Lund Pedersen, socialdemokratisk byrådsmedlem bosat i Videbæk, stemte tirsdag ja i teknik- og miljøudvalget til byggeriet af etageejendommene på Bredgade i Videbæk.

- Jeg ser flere stærke plusser, end der er minusser. Etagebyggeriet med de to huse i fem etager og det sidste hus mod vest i fire etager vil styrke boligudbuddet i Videbæk, og med den mere moderne stil vil det give byen et nyere look, som kan give et løft og være attraktiv for nye beboere, siger Irene Lund Pedersen og fortsætter:

- Samtidig vil etagebyggeriet give mere liv til bymidten, som hurtigt kan blive meget sårbar, hvis bare en enkelt butik lukker. En by på Videbæks størrelse vil hurtigt virke død og forladt, hvis ikke vi passer godt på livet i bymidten, og etagebyggeri tæt på er en god måde at sikre mere liv og et godt grundlag for byens butikker.

Hun mener, at placeringen på Bredgade i forlængelse af Centerparken er helt i tråd med byens udvikling.

- Uden at vi bemærker det til hverdag, har byplanen i Videbæk faktisk trukket sig mere mod vest. Skolen ligger mod vest, nye byggegrunde ligger mod vest, og den nye kunstpavillon trækker også bymidten mod vest, siger hun.