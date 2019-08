Et parentes-år: Så meget kostede sommerens Folkemøde Ringkøbing-Skjern

Ringkøbing-Skjern: 73.000 kroner.

Sådan lød den endelige regning for fem politikere og fem embedsmænds deltagelse i denne sommers Folkemøde på Bornholm. Det er kun 20 procent af det beløb, som ellers var sat af til den kommunale folkemødeindsats. Viceborgmester Søren Elbæk kalder det da også 2019 for "et parentes-år".

- Vi har tidligere deltaget med et stort setup med Folkeskibet. Det kunne ikke lade sig gøre denne gang, og derfor deltog vi i alle de paneldebatter, vi havde mulighed for. Men næste år bliver det en mere fokuseret indsats, hvor det handler om at få fortalt om vores målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi i netop 2020, fortæller han.

Foreløbig har erhvervs- og vækstudvalget sagt god for, at der bliver udarbejdet et oplæg for, hvordan den ambitiøse grønne satsning kan gøres til en platform for Ringkøbing-Skjern på Folkemødet. Herefter får politikerne igen mulighed for at nikke til deltagelsen.

- Vi skal bruge Folkemødet til at fortælle den gode historie om vores kommuner, som for alvor kan sætte os på landkortet. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt så, at Sønderborg blev omtalt som en kommune, der var nået rigtig langt, fordi halvdelen af energiforbruget kom fra vedvarende energi. På samme tidspunkt lå vi på 80 eller 85 procent. Det skal vi være langt bedre til at fortælle om, og her er Folkemødet til næste år alle tiders mulighed, mener viceborgmesteren.

Han understreger, at han personligt ikke mener, at Ringkøbing-Skjern nødvendigvis skal tage til Bornholm hvert eneste år. Men er der et emne eller passer det ind i historiefortællingen om kommunen, så er det et godt sted at bryde gennem lydmuren både overfor politikere og medier - og dermed få styrket historien om en grøn kommune, der går forrest i den grønne omstilling, mener Søren Elbæk.

Erhvervs- og vækstudvalget har endnu ikke diskuteret, hvad den kommunale deltagelse i Folkemødet må koste. Tidligere har der været afsat 350.000 kroner om året. Om det også er niveauet fremover, skal politikerne forholde sig til på et senere tidspunkt.