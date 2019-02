Et godt KD-valg vil gøre ondt på Venstre i Vestjylland

Kampen om de borgerlige stemmer er begyndt. V-lokalformand frygter, at det kan gå ud over Venstre og Vestjylland.

Borris-Faster: Kristendemokraternes plan om at sikre sig landspolitisk comeback med et vestjysk kredsmandat kan ende med at ramme både Venstre og Vestjylland hårdt.

Det mener formand for Venstre i Borris-Faster, Henrik Østergård, som på vælgerforeningens generalforsamling blandt andet talte om kampen om stemmerne mellem KD og Venstre.

Allerede i sommer meldte Kristendemokraternes byrådsmedlem og folketingskandidat Kristian Andersen ud, at han går benhårdt efter nogle af Venstres tidligere folketingsmedlem Esben Lunde Larsens stemmer.

- Deres plan kan være meget skadelig for området. I værste fald kan det ende med, at både KD og Venstre ikke får nogen valgt, og dermed vil området ikke være repræsenteret i Folketinget, sagde lokalformanden.

Venstres nye kandidat i Ringkøbing-Skjern, Kenneth Mikkelsen, kan som en del af en større folketingsgruppe gøre en større forskel end en enkelt Kristendemokrat, mener han.

Henrik Østergård fastslog dog også, at Kristendemokraterne er ude på en meget svær mission.

- De skal ud og score mere end 10.000 stemmer i forhold til sidste valg, hvilket vil være ret usandsynligt, sagde han.

Esben Lunde Larsens afløser på posten som miljø- og fødevareminister fik også et par ord med på vejen.

- Jakob Ellemann-Jensen har meldt ud, at han er miljøets minister, så må vi håbe, det ikke bliver alt for belastende for landbruget, selv om der i øjeblikket er meget debat om, at produktion af kød er skadeligt for miljøet, sagde Henrik Østergård på generalforsamlingen.