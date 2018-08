Et døgn for kampen mod kræft

På lørdag bliver 24-timers-arrangementet Stafet for Livet holdt for tredje gang i Skjern. Her kan man støtte kampen mod kræft.

Skjern: Har du lyst til at deltage i kampen mod kræft?

De fleste kender nogen, der har kæmpet mod kræften. Nu har du muligheden for lige netop at være en del af kampen mod kræft. På lørdag den 25. august bliver der holdt Stafet for Livet i Skjern.

Stafet for Livet er et anderledes løbsarrangement, hvor man kan give sin støtte til Kræftens Bekæmpelse efter bedste evne.

- Det varer et døgn, og det symboliserer, at der er folk, der kæmper mod kræften døgnet rundt, fortæller formanden for Stafet for Livet i Skjern, Eva Lønborg.

Hun understreger samtidig, at det langt fra er et krav, at man kan holde til at løbe i 24 timer.

- Man må også gerne gå, hvis man vil det. Det er en stafet, så man behøver ikke at være på banen hele tiden, siger hun.

Ifølge reglerne skal hvert hold mindst have en deltager på banen under hele løbet. Derfor er det ofte en virksomhed eller en anden form for fællesskab, der melder et hold til.

Hvis man kun et par stykker, er der stadig håb forude.

- Vi har et hold der hedder Team Stafetten. Det er for folk, der ikke er et helt hold. Så skriver man bare, at man kunne tænke sig at gå, siger Eva Lønborg.