Et afgørende forår: Nationalpark Skjern Å bliver valgtema

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) kommer til Skjern den 4. marts, hvor han skal høre om arbejdet med at skabe Nationalpark Skjern Å. Radikales Andreas Steenberg tror på, at der denne gang kan skabes enighed om at etablere nationalparken trods flere forgæves forsøg tidligere.

- Det er først. når lodsejerne skal med, at slaget skal stå. Vi skal have en god dialog med dem, og det har jeg også gode forventninger til. Det springende punkt i sidste ende er Folketinget, konstaterer borgmesteren.

Fra kommunens side er der lagt op til et helstøbt stykke arbejde, som folketingspolitikerne skal se på. Borgmester Hans Østergaard fortæller, at der har været en rigtig god proces med et godt samspil:

En nationalpark kræver, at forligspartierne åbner nationalpark-loven igen, og i modsætning til tidligere er der nu et meget bredt folkeligt mandat fra lokalområdet.

- Et udspil fra Ringkøbing-Skjern og Herning Kommuner er den bulldozer, der skal til. Jeg vil tage imod det med kyshånd, for jeg har hele tiden troet på, at det kunne lade sig gøre. Kan man lave et helt reelt projekt, så er det bare at finde pengene, siger Andreas Steenberg. Radikale har sat penge af på partiets finanslovsudspil i flere år.

Men spørger man Andreas Steenberg, folketingsmedlem for Radikale Venstre, der har fulgt sagen om nationalparken i årevis, så vil et forslag om at gøre Skjern Å-deltaet til nationalpark få en betydelig lettere gang på jord, end det har haft tidligere, selvom det endnu ikke har været drøftet blandt partierne eller i udvalg.

Hvilke krav, ministeren stiller, og hvordan han ser på chancerne for at få nationalparken, er indtil videre uvist. Til Dagbladet skriver Jakob Ellemann-Jensen, at han ser frem til at høre om Skjern Å-udvalgets arbejde og planer for det skønne område. Mere præcise udmeldinger kommer der ikke fra ministeren endnu.

Massiv vilje

To dage efter ministerbesøget, den 6. marts, fremlægges de første omrids til en mulig afgrænsning af nationalparken. Det sker ved et stort offentligt møde i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter, og herefter venter mange besøg hos lodsejere, som skal spørges, om de har lyst til at være med.

- Der er en massiv vilje til, at nu skal det lykkes. Det er virkelig fantastisk at opleve det engagement, der er, fastslår fagchef Per Høgh Sørensen, der står for det sekretariat, der koordinerer projektet.

Og det bliver et afgørende forår for nationalpark-sagen. Inden i midten af juni vil der blive udskrevet folketingsvalg, og sekretariatet bruger den forestående valgkamp bevidst.

- Valget er lige om hjørnet, og vi vil gerne, at det bliver et valgkampstema, siger Per Høgh Sørensen.

En af de kandidater, der går til valg på, at området skal have en nationalpark, er Kenneth Mikkelsen, Venstre. Modsat sin forgænger i kredsen, Esben Lunde Larsen, er han meget begejstret for ideen om en nationalpark. Han vurderer, at nationalparken vil blive en meget positiv gevinst for området, både på det erhvervsmæssige område, men også for turismen. Han hæfter sig især ved, at det bliver frivilligt, om man vil være med, og mener, at det er den helt rigtige vej at gå.

- Jeg vil gerne ud at snakke nationalpark i min valgkamp. Hvis jeg bliver valgt til Folketinget, ved jeg at jeg skal være med til at åbne op for en aftale. Det vil jeg gerne spille en rolle omkring, hvis vælgerne vil, understreger Kenneth Mikkelsen.