Et år efter kommunalvalget: Shitstormen mod S har endnu ikke lagt sig

Søren Elbæk (V) blev udsat for en regulær shitstorm, da han indgik en konstitueringsaftale med Venstre. Selv om han aldrig har fortrudt, så ærgrer han sig i dag over kommunikationen omkring aftalen, som han kunne have gjort bedre. Arkivfoto

Vreden og skuffelsen efter kommunalvalgets dramatiske konstituering mellem Socialdemokratiet og Venstre eksisterer fortsat hos S-vælgerne, erkender lokalformand. Det kan koste S-stemmer næste gang. Venstre tror derimod på fremgang.

Ringkøbing-Skjern: Den nyslåede socialdemokratiske viceborgmester Søren Elbæk blev ramt af en regulær shitstorm, da han sidste år sneg sig ud af bagdøren efter at have indgået en overraskende konstitueringsaftale, der gjorde Venstres Hans Østergaard til borgmester. At det skete i en pause fra forhandlingerne med Kristendemokraterne og SF, der var overbeviste om at de sammen med Socialdemokraterne var på vej mod en aftale, som for første gang nogensinde ville skubbe Venstre ud af borgmesterkontoret, gjorde ikke sagen bedre. - Jeg synes stadigvæk, at Søren gjorde det helt rigtige. Vi tabte valget og fik ikke den fremgang, vi havde regnet med. Derfor handlede det om at få maksimal politisk indflydelse, og det fik vi. Men manøvren gav vores troværdighed et slag. Vi var jo gået til valg på at vælte Venstre, siger formand for Socialdemokratiet i Ringkøbing-Skjern, Per Kamp Stefansen, i dag - et år efter den dramatiske konstituering.

Folk følte sig svigtet, og det er ok. Derfor tror jeg, at vi skal være glade, hvis vi kan fastholde de nuværende mandater til næste valg. Vi har forklaret, hvorfor det var nødvendigt at gøre, som vi gjorde. Så nu handler det om at skabe nogle politiske resultater, som vores vælgere er glade for, og det har vi tre år til. Per Kamp Stefansen, formand for S i Ringkøbing-Skjern

Sådan gik det til Kommunalvalget den 21. november 2017 får et dramatisk og taktisk efterspil.På valgnatten lykkes det hverken for de tre erklærede borgmesterkandidater Hans Østergaard (V) med 11 mandater, Søren Elbæk (S) med seks mandater eller Kristian Andersen, der også har fået seks mandater, at samle et flertal og dermed få lukket en konstitueringsaftale.



Dagen efter mødes Socialdemokraterne, Kristendemokraterne og SF på Rådhuset til forhandlinger. Både Elbæk og Andersen går benhårdt efter borgmesterposten - og ingen af dem vil give sig. Parterne vælger efter flere timers snak at holde en pause i forhandlingerne og aftaler at mødes igen efter spisetid.



Pausen bruger Søren Elbæk til at mødes med Venstres Hans Østergaard. De bliver ret hurtigt enige om at indgå en alliance, der gør Østergaard til borgmester, Elbæk til viceborgmester og samtidig sikrer socialdemokraterne tre udvalgsformandsposter.



Mens Elbæk forlader Rådhuset ad en bagdør, går Hans Østergaard ud og møder pressen for at fortælle, at han er kommunens nye borgmester med opbakning fra Socialdemokratiet.



Kristendemokraterne og SF er rasende. De får nemlig beskeden gennem medierne. Kristian Andersen føler sig kuppet, og SFs Pia Vestergaard konstaterer efterfølgende, at hun håber, Søren Elbæk kommer til at tabe big time på manøvren.

Foto: Johan Gadegaard Hans Østergaard fortsatte rækken af Venstreborgmestre. Arkivfoto

Følte sig svigtet Aftalen udløste en orkan af reaktioner mod socialdemokraterne i almindelighed og mod Søren Elbæk i særdeleshed. Vrede læserbreve og rasende kommentarer på Facebook væltede ned over socialdemokraterne. Selv om det siges at vælgernes hukommelse er kort, så er lokalformanden ikke i tvivl om, at det kan blive vanskeligt at klinke skårene til næste valg. - Vælgerne har ikke glemt, hvad der skete. Folk følte sig svigtet, og det er ok. Derfor tror jeg, at vi skal være glade, hvis vi kan fastholde de nuværende mandater til næste valg. Vi har forklaret, hvorfor det var nødvendigt at gøre, som vi gjorde. Så nu handler det om at skabe nogle politiske resultater, som vores vælgere er glade for, og det har vi tre år til, siger Per Kamp Stefansen.

Slut med Venstre-solo Hos Venstre faldt konstitueringsaftalen heller ikke umiddelbart i god jord. Godt nok var både vælgerne og byrådsmedlemmerne glade for at fastholde borgmesterposten, men flere pegede på, at prisen var for høj. Socialdemokraterne havde sat sig på alt for mange formandsposter, lød kritikken. Men den forstummede hurtigt, fortæller Venstres kommuneformand Hans Christian Tylvad. - Det er for længst gået i sig selv. Vi er gået tilbage tre valg i træk, og de tider, hvor Venstre har en soloposition er slut. Vi er parat til at deles om indflydelsen, og det har vi vist, siger han. Derfor tror Tylvad da også på fremgang til næste kommunalvalg om tre år. - Det bliver en fordel for os, vi har vist, at vi kan og vil samarbejde med hele byrådet. Derfor er jeg overbevist om, at de tre mandater, som Kristendemokraterne "lånte" af os ved valget sidste år, bliver vundet tilbage næste gang, lyder det.

Scorer et 9-tal Formændene i både Socialdemokratiet og Venstre er begge meget tilfredse med det politiske samarbejdsklima, der er skabt efter dramaet om magten i byrådet. - Det kører helt perfekt i det daglige. Makkerskabet mellem borgmesteren og viceborgmesteren går fantastisk godt, siger Hans Christian Tylvad. Per Kamp Stefansen er helt enig: - På en skala fra 1-10 vil jeg give samarbejdet mellem Hans Østergaard og Søren Elbæk en 9'er. Sammen har de skabt en åbenhed og en dialog, som gør noget godt for hele byrådet og dermed også for kommunen. Dermed er der skabt den politiske fornyelse, som vi også gik til valg på, fastslår socialdemokraten.