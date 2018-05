Esben Lunde beholder ministerløn i 18 måneder

Samtidig fortsætter han som menigt folketingsmedlem indtil valget og tjener her 55.066 kroner månedligt, plus et omkostningslederlag på 5.122 kroner.

Ministerlønnen - som hedder vederlaget - er pr. 1. april netop steget til 1.227.675 kroner. Der er sket et gedigent lønhop, idet vederlaget før var 1.185.965, så ministrene kan glæde sig over 42.000 kroner mere i lønningsposen.

Ringkøbing-Skjern: Esben Lunde Larsen har rigeligt råd til at læne sig tilbage og fundere over sit nye liv, når han forlader landspolitik efter det kommende folketingsvalg.

Har ikke store aktieposter

Alle ministre har pligt til at oplyse om deres personlige forhold for at "sikre den størst mulige åbenhed omkring ministres personlige økonomiske forhold mv. og derved medvirke til at sikre den almindelige tillid til, at ministrenes embedsførelse ikke påvirkes af usaglige hensyn", som det hedder i reglerne.

I modsætning til ministerkollegerne Brian Mikkelsen og Ulla Tørnæs, hvis ægtefæller har selskaber og store aktieposter, har Esben Lunde Larsen ikke noget at deklarere. Han har intet privat selskab eller aktier, der overstiger minimumsgrænsen på 50.000 kroner.