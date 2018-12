Esben Lunde Larsen skulle hentes hjem som borgmester for at redde Venstre

Venstres top var så bange for at miste borgmesterposten i Ringkøbing-Skjern, at der i dybeste hemmelighed blev søsat en storstilet redningsplan. Dagbladet kan nu afsløre, at Hans Østergaard få måneder før kommunalvalget skulle trække sig som spidskandidat og overlade pladsen til stemmesluger og daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Der var bare ét problem.