Esben Lunde Larsen går ind i røntgensag

TARM: Helt uacceptabelt!

De ord bruger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen om den midlertidige lukning af røntgen i Tarm. Efter at han læste om sagen i Dagbladet, er han gået til sin kollega, sundhedsminister Ellen Trane Nørby, for at få rejst sagen. Han har bedt Ellen Trane Nørby om at kontakte Region Midtjylland for at finde en løsning.

- Tænk hvis det havde været i Aarhus, at man havde sagt: Vi lukker røntgen ned her, så I skal køre til Silkeborg for at få taget et billede, konstaterer Esben Lunde Larsen retorisk.

Selvom sundhedsområdet ikke er inde for hans eget ministerområde, så er det både som lokal valgt folketingsmedlem, men i høj grad som medlem af regeringen, at han rejser sagen. Esben Lunde Larsen understreger, at regeringen netop prioriterer det nære sundhedsvæsen, og han mener ikke, at Region Midtjylland har været sit ansvar bevidst i sagen. Det handler netop om geografi.

- Blot fordi der er lidt længere mellem husene, skal man ikke stille borgerne dårligere, fastslår Esben Lunde Larsen.