Ernst er Danmarks Mr. Kroket og Danmarksmester for Lyne: Det sjoveste er en jævnbyrdig kamp

Så nu kan 71-årige Ernst Vedstesen, der bor i Esbjerg og har sommerhus i Bork, altså prale af at være Danmarks bedste til at spille kroket.

LYNE/ESBJERG: Klubkammeraterne i klubhusets døråbning er ikke i tvivl. Det er ikke for meget sagt at kalde Ernst Vedstesen Fra for Danmarks Mr. Kroket.

71 år. Dobbelt DM-vinder i enkeltmandskroket. Dobbelt sølvvinder i kroket for tomandshold. Stiller op for kroketklubben i Lyne. Gift med Erna. Har tre voksne børn: en søn i Mexico, en søn i Norge og en datter på Sjælland. Bor i Esbjerg og har sommerhus i Bork. Født og opvokset i Ansager mellem Grindsted og Tirstrup. Pensioneret gymnasielærer. Underviste i 25 år på HTX i Esbjerg. Inden da uddannet tømrer og bygningsingeniør.

Det var derfor, han for 30 år siden førte pennen, da de danske kroketregler blev nedskrevet og ensrettet på landsplan. Det var derfor, han blev formand for det nu nedlagte kroketudvalg under DGI, og det er derfor han i årtier har rejst rundt for at holde kroketstævner eller at træne andre kroketspilleres teknik.

Selvom titlerne gør ham stolt, er de ikke det vigtigste for ham. Det vigtigste er at gøre sporten bedre og at få flere til at være med. Det har han så arbejdet på siden midten af 1980'erne.

Når Ernst og familien fik besøg af Ernsts farbror, trissede farbroren også direkte hen til havelågen og ud i haven for at se, om kroket var blevet stillet op. Og da kroket vandt indpas til de lokale sportsfester i 1960'erne, spillede Ernst med sin svoger. Svogeren kunne selvfølgelig også spille kroket - "det var en betingelse for at komme ind i familien," som Ernst formulerer det med et grin.

Der er nu gået 63 år, siden Ernst Vedstesen som barn blev bidt af havesporten. Ernsts storesøster havde købt et kroketspil efter sin konfirmation, og snart travede familien og nabobørnene i Ansager rundt på græsplænen i timevis for at spille kroket.

Ernst Vedstesen har vundet to gange DM-guld i enkeltmandskroket. De seneste to år har han og makkeren vundet sølv i kroket for tomandshold, så nu håber Ernst Vedstesen på, at i år bliver året for en sejr. Foto: Jørgen Kirk

Det er nu ikke, fordi medlemmerne strømmer til kroketklubberne. Den dag i dag regner han med, at omtrent 4000 danskere spiller kroket. Lange de fleste spillere er grå på toppen. 73 år lå gennemsnitsalderen på, da Ernst senest regnede gennemsnitsalderen ud til et stævne, han deltog i. De nye spillere begynder også i pensionsalderen.

Siden da har han så været med til at tegne den danske kroketsport. Han har været med så længe, at han snildt husker forskellen på at spille med trækugler og så de kunstfiberkugler, som vandt frem efter årtusindskiftet. Trækuglerne havde det med at blive skæve, og af en eller anden årsag var det altid den gule kugle, som blev mest aflang, så den ville ingen spille med, husker Ernst med et glimt i øjet.

Efter 1960'ernes kampe i haven og på de danske sportspladser, gik Ernst Vedstesens kroketspil lidt i sig selv, i takt med han læste og fik arbejde. Men da hans lokale idrætsforening i Esbjerg Sædding-Guldager Idrætsforening i 1985 ville tilbyde kroket som aktivitet for at få flere medlemmer, slog Ernst til.

Slagteknik og hjerne

Generelt skal man være god til både slagteknik og taktik for at skabe en spændende kamp. For ikke alene skal man være præcis for at slå kuglen gennem buerne - man skal også forsøge at ramme modstandernes kugler og undgå selv at blive ramt.

Derfor skal man placere sig klogt på banen. Så kroket er også hjernegymnastik, mener Ernst Vedstesen.

- Kroket er for golfspillere, der gerne vil lidt videre. Nu skal de også bruge hovedet, når de spiller kroket, plejer vi gerne at sige, siger Ernst Vedstesen med et smil.