Erhvervsskolens julemarked blev løbet over ende

Borris: Et tilbagevendende julemarked bliver hurtig en fast tradition for mange, og på Erhvervsskolen Vestjylland holder man godt fast i arrangementet den sidste torsdag i november. Og det viste sig igen at være en rigtig god idé. For med op imod 1500 besøgende på skolens julemarked har man tydeligvis ramt plet.

- Vi er helt overvældede over antallet af gæster, og vurderer at der har været op mod 1500 besøgende, og det kunne vi særligt mærke på p-pladserne, selvom vi i år havde taget et større græsareal i brug, siger direktør Claus Tobler i en pressemeddelelse.

Oprindeligt var julemarkedet tiltænkt som et arrangement for elever, kursister, pårørende og besøgende fra lokalområdet, men med årene har det udviklet sig, og de senere år er folk kommet langvejs fra, og det har betydet, at julemarkedet løbende er blevet udvidet med flere aktiviteter og udstillere.