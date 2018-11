Erhvervsskolens hal er brandskadet

BORRIS: Det er uvist, om gymnastikhallen nogensinde bliver til en hal igen efter fredagens brand på Erhvervsskolen i Borris. Branden brød ud omkring 17.30-tiden og fik især godt fat i hallen.

- Vi ved knap nok, hvor slemt det er. Taget er færdigt, da flere af spærene er brændt, fortæller Claus Tobler, direktør på Erhvervsskolen.

Erhvervsskolen, der ligger i den tidligere landbrugsskoles bygninger på Vestergade i Borris, er uddannelsessted for sårbare og udsatte unge.

Mange af dem bor på skolen, men heldigvis var de fleste taget på weekend, da branden brød ud. Tre af de unge måtte dog en tur omkring sygehuset for at blive tjekket for røgforgiftning, men slap med skrækken.

- Vi fik alle ud ret hurtigt, og det er betryggende at vide, at vores sikkerhedsprocedure fungerer, siger Claus Tobler.