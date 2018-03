Erhvervsrådsformand om mølledebat: Lad os få grøfterne jævnet

SKJERN: Formanden for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Kim Rune Brarup opfordrede på generalforsamlingen torsdag til, at man nu får ro på debatten om Vesterhav Syd.

- Helt ærligt, skal vi ikke til at få det bedste ud af vestenvinden, når vi alligevel ikke kan stoppe vinden i at blæse, sagde han i sin beretning.

- Selvfølgelig støtter vi op om vore medlemsvirksomheder i Hvide Sande, og vi har ingen mening om, hvorvidt møller er grimme eller ej. Det beskæftiger vi os ikke med. Men jeg vil gerne fastslå, at var Erhvervsrådet imod disse møller, havde vi brugt flere af de indsigelsesmuligheder, der var i 2013 og 2014 i forbindelse med diverse officielle høringer ikke i 2018, hvor alt er klappet af i Folketinget.

Og han sluttede:

- Lad os udnytte de muligheder, dette nu giver og få grøfterne jævnet og hjælpe turisterhvervet med at få det bedste ud af den givne situation. Ingen tjener på dette råberi, bortset fra måske Dagbladet.

I øvrigt glædede han sig over, at på en lang række områder - for eksempel børnepasning, kriminalitet, uddannelsesmuligheder, sociale relationer og virksomhedernes præstation - viser tallene, at Ringkøbing-Skjern Kommune er et af de bedste steder i landet at bo.

- Det er muligt, at vi ved festlige lejligheder i storbyerne har rettet ryggen og faktisk vil vedgå, at vi bor i området med "de lykkeligste mennesker".

- De lykkeligste er vi måske ikke længere, efter at de kystnære møller er kommet op - men så alligevel, måske..., sagde han.