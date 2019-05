Erhvervsrådet vil med ny fælles portal styrke det vestjyske fødevareerhverv

Ringkøbing-Skjern: Et nyt digitalt fødevareunivers på hjemmesiden www.rsfødevarer.dk skal fungere som et digitalt flagskib for de mange tiltag, som fødevarepolitikken er med til at skabe - og den skal sikre, at de gode historier om lokale nicheprodukter og initiativer bliver fortalt og udbredt - også ud over kommunegrænsen, fastslår Erhvervsråd Ringkøbing-Skjern og Ringkøbing-Skjern Kommune, der står sammen om den nye hjemmeside.

- Spisekammeret rummer alt, hvad hjertet kan begære af vestjyske smagsoplevelser og bygger på en ånd af iværksætteri, driftighed og modet til at nytænke, siger erhvervsdirektør i Erhvervsråd Ringkøbing-Skjern Hans Jørn Mikkelsen, i en pressemeddelelse.

Udviklingschef i Center for Fødevareudvikling Søren Holm fortæller, at "fødevarer er en af Ringkøbing-Skjern Kommunes erhvervsmæssige styrkepositioner - og en faktor, der bl.a. via den kulinariske rugekasse i Fødevareparken trækker nye initiativer og idéer - og ultimativt nye virksomheder til kommunen".