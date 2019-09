- Vi henvender os til dem, der har en spændende forretningside, som man har et ønske om at få realiseret. Men vi henvender os også til dem, der har været i gang mellem 0 til 12 måneder, der måske vil videreudvikle virksomheden, siger iværksætterkonsulent hos erhvervsrådet, Michele Lykke.

Konkurrencen er sat i søen, fordi erhvervsrådet gerne vil bakke op om at give iværksættere den rigtige start og give et kapitaltilskud som en hjælpende hånd til at komme ud over stepperne. Iværksættere er nemlig vigtige, lader erhvervsrådet forstå, og derfor er man nu på jagt efter nye forretningsideer, der kan udvikle sig til succesfulde virksomheder.

Så kan der være en grund til at overveje, om du skal sende en ansøgning til Ringkøbing-Skjern Erhvervsråds om at være med i 'iværksætterdysten', som er en konkurrence for nye lokale iværksættere - unge som ældre.

RINGKØBING-SKJERN: Går du rundt med en god forretningside, og har du lyst til at blive iværksætter i Ringkøbing-Skjern Kommune? Eller har du allerede en virksomhed i kommunen med under 12 måneder på bagen, som du gerne vil udvikle?

- Det vil være fint, hvis det er indenfor nogle af de styrkepunkter, man har i kommunen såsom turisme, fødevarer og produktion, men det er ikke et krav. Vi er åbne for alle forslag, siger Michele Lykke.

Det betyder, at rammerne er helt frie for, hvad forretningsideen skal dreje sig om, så længe den har originalitet over sig.

Michele Lykke forklarer, at de eneste krav for at deltage er, at man har en spændende ny forretningside, der har potentiale til at kunne udvikle sig til en succesfuld virksomhed.

Netværke og oplæg

Konkurrencen skal både være med til at finde en vinder i iværksætterkonkurrencen, men det er også en mulighed for at netværke og blive klogere undervejs. Derfor er der også arrangeret oplæg med de unge herrer bag den nordjyske tøjvirksomhed Shaping New Tomorrow (SNT), som deltog i tv-udsendelsen Løvens Hule.

- SNT har en spændende historie at fortælle om at have været i Løvens Hule, og hvordan man går fra at være et lille team med en god ide til at have store omkostninger, og hvordan man håndterer det. Så det er lige så meget for at give inspiration, siger Michele Lykke.

Har man lyst til at deltage, er deadline for at indsende erhvervsrådets ansøgningsskema 30. september. Frem til 7. november bliver de endelige finalister udpeget, og 14. november skal finalen stå.

Forventningen er, at iværksætterkonkurrencen kommer til at blive en årlig tilbagevendende begivenhed.