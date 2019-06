Erhvervsråd får lov at sætte digitalt skilt op

SKJERN: Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd får ja til en ansøgning om at måtte opsætte et digitalt skilt ud mod Ringvejen ved Innovest, placeret på en pylon.

Skiltet skal bruges til at vise profilannoncer for medlemmer af erhvervsrådet samt skiltning for virksomheder, der har adresse i Innovest. Endelig ønskes det anvendt i forbindelse med arrangementer i erhvervsrådet og i Innovest, uddannelser og kurser i Innovest og begivenheder generelt i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunen stiller i lokalplanen for området krav om, at skiltning skal knytte sig til den bygning, hvor der skiltets, og det mener teknik- og miljøudvalget, er tilfældet.

Niels Rasmussen (SF) kunne dog kun godkende en opsætning af skiltet med en placering på muren af Innovest og 15 meter sydligere end ansøgt.