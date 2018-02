Erhvervslivet og kulturcentret indgår nyt samarbejde

SKJERN: Erhvervslivet og Ringkøbing-Skjern Kulturcenter får nu et tættere samarbejde, og det kommer til at betyde flere aktiviteter på plakatsøjlen i centret.

Mindst ni årlige events har kulturcentret forpligtet sig til i samarbejdet, der har fået navnet Kulturcentrets Kulturklub.

Kort og godt kan erhvervslivet tegne partneraftaler i forskellige prisklasser, og til hver af dem er der knyttet nogle fordele som eksempelvis leje af lokaler og rabatordninger.

Desuden er der fribilletter til udvalgte arrangementer, ligesom virksomhederne kan blive profileret i centret.

Årsagen til det nye samarbejde er et ønske om at fremme og udbrede kendskabet til kulturcentret ved at skabe flere kulturelle arrangementer. Det koster penge, men hvis flere løfter i flok, kan det lykkes.

- Vi må sande, at vi ikke kan løfte det hele selv, fortæller kulturcentrets direktør, Dorthe Marie Siersbæk.

Grundlæggende handler det også om at bidrage til et højt aktivitetsniveau i lokalområdet, hvilket igen skal være til gavn for virksomhederne, så det er attraktivt at tiltrække og fastholde medarbejdere i området.