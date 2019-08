Erhvervslivet er vild med lokal uddannelse: Kan slet ikke få praktikanter nok

Praktikpladser er der rigeligt af for de studerende, der går på markedsføringsøkonom-uddannelsen i Skjern. Faktisk så mange, at studerende fra Herning skal dække efterspørgslen fra det lokale erhvervsliv.

SKJERN: Nogle uddannelsessteder kæmper med at skaffe nok praktikpladser til studerende. På markedsføringsøkonom-uddannelsen i Skjern er det lige stik modsat. Her er der en kraftig efterspørgsel fra erhvervslivet for at få en praktikant, og det eneste problem er bare, at der ikke er studerende nok.

Den to-årige uddannelse åbnede i 2018, og til nytår skal det første hold studerende ud i praktik. Det første hold tæller seks studerende, og der vil blive rift om dem, vurderer Klaus Lomborg, uddannelsesleder på markedsføringsøkonom-uddannelsen.

- Vi er blevet taget utroligt godt imod af erhvervslivet, og der er så mange, der gerne vil have en praktikant, at jeg må sende deres ansøgninger til afdelingen i Herning, siger Klaus Lomborg.

Markedsføringsøkonom-uddannelsen, der har til huse på Innovest i Skjern, er en del af Erhvervsakademi Midtvest og har derfor et samarbejde. Det betyder, at efterspørgslen efter praktikanter i Ringkøbing-Skjern Kommune, kommer de studerende i Herning til gavn. Det betyder også, at der ikke kommer til at mangle praktikpladser lige foreløbigt, og når de studerende afslutter deres studium, er de så godt som sikre på at få job. Erfaringerne siger, at 90 procent af dimittenderne kommer i arbejde efterfølgende. De resterende 10 procent vælger at læse videre.

Når markedsføringsøkonom-uddannelsen byder velkommen til et nyt hold i slutningen af august, bliver det med 12 nye studerende. Foruden de seks nuværende studerende, så er der basis for at skabe et egentligt studiemiljø, hvor de studerende kan sparre med hinanden. Klaus Lomborg er yderst godt tilfreds med optagelsen.

- Det er utroligt flot, når man tænker på kommunens størrelse, konkluderer Klaus Lomborg.

Ved ansøgningsfristens slutning den 5. juli, var der 20, der havde søgt ind på uddannelsen i Skjern. Der er stadig et par ledige studiepladser, inden der kan meldes alt udsolgt i Skjern.