Erhvervsklima-undersøgelse: Vi mangler asfalt i Ringkøbing-Skjern Kommune

Den kommunale sagsbehandling for erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern er nemlig landets absolut bedste. Og ikke nok med det: Dansk Industris splinternye erhvervsklimaundersøgelse viser, at vores kommuner er en af landets mest erhvervenlige; den tredjebedste, for at være helt nøjagtig.

Hvis du som virksomhedsejer skal tale med kommunen om bygge- eller miljøsager eller med Jobcentret om sygedagpengesager for medarbejderne, så ville du ønske, at du drev virksomhed i Naturens Rige.

RINGKØBING-SKJERN: Virksomhederne er ikke i tvivl om, hvad der skal til, for at Ringkøbing-Skjern kan blive Danmarks mest erhvervsvenlige kommune:

o DI's undersøgelse, Lokalt Erhvervsklima 2019, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsklima. Det er 10. år i træk, at DI laver undersøgelsen.o 7.332 virksomheder inden for DI's brancher, blandt andre produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer omkring 370.000 arbejdspladser, hvilket svarer til mere end 20 pct. af den private beskæftigelse. o Virksomhedsledernes bedømmelser vejer 2/3 af undersøgelsens resultat, mens den sidste tredjedel afgøres af statistiske faktorer som skat, grundskyldspromille, privat beskæftigelse, antal nystartede virksomheder og erhvervsfrekvens mv. o Resultaterne fra spørgeskemaerne og de statistiske indikatorer er opdelt i ni kategorier. De giver et billede af, hvor godt kommunerne klarer sig på forskellige områder - ud over det samlede resultat. o 93 ud af landets 98 kommuner er blevet bedømt. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da der ikke kan indhentes en tilstrækkelig mængde svar.

- Så når virksomhederne svarer, at kommunen bør prioritere infrastruktur og arbejdskraft, er det to område, som hænger meget tæt sammen, understreger han.

- Det drejer sig ikke bare om, at vi kan flytte komponenter. Det handler lige så meget om at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Kan vi ikke få folk til at flytte hertil, kan vi hente arbejdskraft øst på. Undersøgelser har vist, at der er en grænse for, hvor lang tid folk vil bruge på at pendle, og den ligger på mellem 40 minutter og en time; det kræver ordentlige veje, siger Tommy Rahbek Nielsen.

Han har engageret sig meget i arbejdet for at få bedre trafikforbindelser mellem Ringkøbing-Skjern og det øvrige land - ikke mindst to plus envejen fra Herning til Ringkøbing.

Fortsat pres

Både Claus Arberg og Tommy Rahbek Nielsen understreger, at kommunen hvad angår infrastruktur gør meget for at presse på over for Christiansborg.

- Vi har sammen med kommunen løbende kontakt med landspolitikerne, siger Claus Arberg.

- Kommunen har lagt sig i selen, og vi har en god dialog med den. Men det kan ikke nytte noget at vi hviler på laurbærene; kommunen skal blive ved at presse på, og så skal vi i virksomhederne nok støtte op, siger Tommy Rahbek Nielsen.

Han erkender, at han blev noget bekymret, da regeringsskiftet bragte det trafikforlig i spil, som de borgerlige indgik i det tidlige forår, og som indebar et løfte om en to plus én-vej fra Herning til Ringkøbing.

- Men nu får vi jo den 7. oktober mulighed for at mødes med transportminister Benny Engelbrecht og erhvervsminister Simon Kollerup for at drøfte to plus envejen, siger han.

Ud over de to ministre deltager borgmester Hans Østergaard (V), viceborgmesteren, Tommy Rahbæk Nielsen, Ole Boye Madsen fra Arla og kommunaldirektøren.