Erhvervsformand: Brexit skaber usikkerhed

Kim Rune Brarup tog de store temaer op på Erhvervsrådets generalforsamling; handelskrige giver også udfordringer.

SKJERN: Der er usikkerhed i luften, når det gælder det globale erhvervsklima - og det rammer også Vestjylland. Det fastslog formand Kim Rune Brarup, da Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd torsdag holdt generalforsamling. Generalforsamlingen satte ny deltagerrekord med 220 tilmeldte, mere end der var plads til i auditoriet på Innovest, så den måtte livestreames i loungen ved siden af auditoriet. De kunne høre en formand, der udtrykte bekymring, både for handelskrigen mellem Kina og USA og for Brexit. - Når Kina og USA ikke kan komme overens, ja, så tror jeg, at mange ikke tænker på konsekvensen for familien i Ringkøbing-Skjern Kommune. - Men Erhvervsrådet havde for nylig arrangeret et virksomhedsbesøg, hvor lederen fortalte om udfordringerne for deres produktion i henholdsvis Kina og Danmark. Normalt solgte de komponenter fra Kina direkte til USA; for at komme omkring, skulle disse nu via virksomheden i vor kommune, sagde Kim Rune Brarup. - Dette blot for at illustrere konsekvenserne lokalt, som selvfølgelig kan skabe muligheder såvel som give kvaler.

Brexit-kvaler Hvad kvaler angår, er det især Brexit, der plager, påpegede Kim Rune Brarup. - Brexit betyder rigtig meget for vores kommune, afhængigt af udfaldet. Tænk blot på fiskerne på vores vestkyst; de fanger de fleste af deres fisk i britisk farvand. - Det vil have uoverskuelige konsekvenser for fiskeriet, dersom de bliver udelukket fra britisk farvand, men også for en stribe andre erhverv og afledte erhverv er konsekvenserne voldsomme; det største problem er vel usikkerheden. - Kunne virksomhederne blot blive fri for at skulle forholde sig til forskellige scenarier og blot forholde sig til noget konkret og have tid nok til omstilling - ja, så ville meget være løst. - Skal der bygges lagre op i England? Skal markedet droppes, og hvad er konsekvenserne for valutaen? Hvad med logistikken - skal vi til at indfortolde med det bøvl, dette gav tidligere? Ja, udfordringerne er mange, og vi må håbe, at alle besinder sig, sagde Kim Rune Brarup.

Erhvervsklimaet Kim Rune Brarup glædede sig over, at Ringkøbing-Skjern Kommune "forholdsmæssigt" har et godt erhvervsklima. - Der er flere indikatorer for, at produktionen og indkomsterne er stigende i Ringkøbing-Skjern kommune, sagde han. - Den stærkeste, synes vi, er produktionsværdien. Danmarks Statistik udarbejder statistik over produktionen. Det område, hvor produktiviteten er størst, altså hvor der skabes mest værdi for samfundet, er Ringkøbing-Skjern Kommune. På andenpladsen kommer København. - Vi producerede sidste år 23 procent mere end gennemsnittet for resten af landet. Dette er intet mindre end fantastisk og må give stof til eftertanke, når der henses til, hvor det er optimalt at placere sin virksomhed. Kim Rune Brarup pegede også på, at kommunen i 2018 var placeret som nummer fem på Dansk Industris rangliste over erhvervsvenlighed. - Vi skal selvfølgelig opfordre til, at alle, der finder udfordringer i forholdene i kommunen, henvender sig, så vi også til næste år sikrer en topplacering i DI's måling, sagde han.