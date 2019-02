Erhvervsfolk er positive trods barbering kommunal pulje

Selv om den kommunale vækstpulje igen bliver barberet, satser formand for Erhvervsvækstforum på, at erhvervsfolk også fremover får råderet over en del af puljen.

Ringkøbing-Skjern: Erhvervsfolk skal også fremover have en finger med i spillet, når øremærkede penge til vækst og arbejdspladser skal fordeles.

Det mener Kim Brarup, der er formand for Erhvervsvækstforum, som siden 2016 har fordelt en lille bid af den kommunale vækstpulje uden politisk indblanding.

- Vi har virkelig været med til at flytte noget med de projekter, vi har været med til at sætte i gang. I Erhvervsvækstforum bliver der tænkt stort og strategisk. Derfor forventer jeg da også, at vi får lov til at fortsætte, siger han.

Der er dog udsigt til færre midler til vækstprojekter i kommunen. Borgmester Hans Østergaard (V) lægger nemlig op til at spare otte millioner kroner om året de kommende fire år, og at det vil gå ud over såkaldte frie midler.

Hvor meget Erhvervsvækstforums andel vil skrumpe, er usikkert. Sikkert er det, at der oprindeligt var sat 18 millioner kroner af, som de udvalgte erhvervsfolk kunne disponere over de første fire år. Siden er beløbet blevet mindre, fordi politikerne allerede har beskåret vækstpuljen, da der blev brug for pengene til kommunal velfærd.

Erhvervsvæksforums satsninger har fået stor politisk ros. Blandt de største er Makerspace til næsten seks millioner kroner. Pengene blev brugt til at etablere teknologicentre på en række folkeskoler, så alle kommunens folkeskoleelever nu har adgang til at lære alt fra programmering til 3D-print, som kan ruste dem til fremtidens arbejdsmarked.

Senest har Erhvervsvækstforum sat en stor kampagne til seks millioner kroner i gang, der markedsfører Ringkøbing-Skjern som Danmarks største arbejdsplads, blandt andet gennem nationale tv-reklamer. Målet er virksomhederne kan rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Byrådet skal i forbindelse med sine budgetforhandlinger til sommer endeligt beslutte, hvordan den reducerede vækstpulje skal fordeles.