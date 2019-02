Ringkøbing-Skjern/Kenya: 18 danskere blev søndag aften evakueret fra det kenyanske hotel Leopard Beach Hotel. Det skriver Ekstrabladet. Blandt de 18 danskere var også direktøren for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Hans Jørn Mikkelsen og hans hustru Lene Bukholt Mikkelsen.

På sin facebookside skriver han:

"Et inferno af ild og en uhyggelig oplevelse. Godt, at ingen kom til skade. Mange oplevelser, men denne kunne vi godt have været foruden."

Parret er efterfølgende blevet tjekket ind på et nyt hotel i Kenya.

Ifølge det lokale medie Daily Nation startede branden formodentlig på grund af gnister fra fyrværkeri. Stærk vind spredte hurtigt ilden, så der skete omfattende skader på hotellet. Ingen kom dog til skade, siger den lokale politichef.

Det er ikke lykkedes Dagbladet at få kontakt med Hans Jørn Mikkelsen før redaktionens slutning.