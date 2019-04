Erfaren patient lærer fra sig til andre med hjerteproblemer

- Jeg har det fint. Jeg er blevet kuldskær af medicinen. Jeg kan have lidt svært ved at koncentrere mig, og hukommelsen er ikke helt, hvad den har været - men min kone siger, at jeg husker det, jeg vil huske, siger han med et skævt smil.

Først et par ballonudvidelser med stent, så et hjertestop, og derefter en tredobbelt bypass-operation!

Den store tur

Den viste, at John Toft havde to næsten helt tilstoppede kranspulsårer! Ikke underligt, det stak i brystet!

Han blev sendt til Skejby for at få lavet et par ballonudvidelser, og derefter var han mere eller mindre fit for fight de næste tre uger.

- Så faldt jeg om med hjertestop, siger han.

Det var tæt på at koste ham livet.

Så galt gik det lykkeligvis ikke. I stedet fik han altså en tredobbelt bypass.

Det er en anderledes barsk omgang end en ballonudvidelse, hvor patienten er på benene igen samme dag.

John Toft kom dog oven på igen.

- Jeg havde stor glæde af genoptræningsprogrammet, siger han.

Derfor sagde han også straks ja, da sygehuset i 2009 ringede, og spurgte, om han ville være "erfaren patient".

Jobbet i salgsafdelingen i en stor vestjysk virksomhed måtte han dog sige farvel til, selv om han egentlig havde regnet med nogle år endnu på arbejdsmarkedet.

- Jeg kunne ikke rigtig klare at arbejde i et kontorlandskab og under pres, siger han.

Set i bakspejlet er John Toft, der runder de 72 i år, ikke i tvivl:

- Hvad det psykiske angår, er jeg sluppet billigt. Og det fysiske fungerer heldigvis, som det skal.