Erasmus-lærere på besøg på Tarm Skole

Tarm: Fem skoler fra fem forskellige lande samarbejder på tværs i et Erasmus-projekt, nemlig skoler fra Danmark, England, Portugal, Spanien og Tyskland. Lokalt er det Tarm Skole, hvor de to sproglærere John Chandler og Karen Wikenhauser i 2017 fik midler til at gå ind i et Erasmus-projekt.

Ideen er, at de fem skoler over to år skal besøge hinanden på skift og altså også selv få besøg. Mellem besøgene skal skolerne arbejde med skiftende temaer i de klasser, hvor de deltagende lærere har timer. I denne uge har lærerne fra Tarm haft besøg af de udenlandske lærere.

De har under opholdet boet på Bechs Hotel, mens de har besøgt skoleklasser på Tarm Skoles to afdelinger. Tarm Skoles lærere viste gæsterne Vesterhavet omkring Blåvand, museet Tirpitz samt det lokale vikingemuseum i Bork Havn, ligesom de også har præsenteret hinanden for de undervisningsforløb, de har gennemført. Besøget strakte sig over to hele dage. Samarbejdet afsluttes i september, hvor værtslandet bliver England.