Er du Lotto-millionær? Vinder endnu ikke fundet i Tarm

Tarm: De fleste drømmer om en dag at hive en million hjem på en Lotto-kupon, men det er nok de færreste, der har en egentlig forventning, når kuponen skal tjekkes.

Har man igennem den seneste uge købt en Lotto-kupon hos Søstrenes Vinhandel i Tarm, kan der dog være en million gode grunde til at få den tjekket. Her har en heldig vinder nemlig vundet i konceptet "Millionærgaranti".

Med Millionærgaranti kan man have 0 rigtige, men alligevel blive millionær. Hver uge udtrækkes to spillede rækker, der er en million værd. Det vil sige, at man på alle spillede rækker har to ekstra millionchancer. Der behøver ikke være nogen anden gevinst på kuponen, og derfor er der god grund til at tjekke, uanset om man har fået gevinst på sin kupon fra Tarm.