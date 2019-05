Ringkøbing-Skjern: Mens bølgerne gik højt om et kommende højhusbyggeri midt i Videbæk på tirsdagens byrådsmøde, var debatten mere afdæmpet, da politikerne godkendte lokalplanen for et kommende boligområde ved det tidligere rensningsanlæg Skjern.

Her var der nemlig enighed om at fjerne muligheden for at etablere højhuse. Ifølge formand for teknik- og miljøudvalget John G. Christensen (S) er der tale om et sårbart naturområde, som ikke egner sig til etagebyggeri.

Den udlægning undrede blandt andre højhusmodstandere som Linda Nielsen (S), Jens Erik Damgaard (KD) og Iver Enevoldsen (V).

- Der har tidligere været et rensningsanlæg i en vis højde. Hvis man snakker om, at vi gerne vil have etagebyggeri, så var det vel stedet, sagde Enevoldsen.

- Og der er ingen naboer, der kan blive generet, lød det fra Jens Erik Damgaard.

SF's gruppeformand Niels Rasmussen mente, at det er helt rigtigt at pille højhusene ud af lokalplanen og erstatte det med en mulighed for tæt, lavt byggeri, fordi det ikke passer ind i et område, der grænser op til den nationalpark, man arbejder for at få igennem.

Ole Nyholm Knudsen (V), der oprindeligt havde bakket op om etagebyggeri på grunden, trak sin støtte og stemte for lokalplanen med resten af byrådet - en lokalplan uden mulighed for at bygge i højden vel at mærke.

Da byrådet på samme møde tirsdag nikkede til at sætte plangrundlaget for et boligområde på Højsagervej i Videbæk i gang, spøgte højhusene igen.

Pludselig ville Helge Albertsen (S) nemlig stille et forslag om, at der her blev gjort plads til etagebyggeri.

Det forslag forvirrede borgmester Hans Østergaard (V).

- Du har lige plæderet for, at der ikke kan bygges højhuse i Videbæk uden en helhedsplan, og nu vil du udlægge et område til etagebyggeri, selv om der heller ikke er en helhedsplan her. Det forstår jeg ikke, lød det fra borgmesteren.

Helge Albertsen må derfor stille forslaget i forbindelse med høringen, hvis han fortsat mener, at der skal gøres plads til boliger i flere etager.