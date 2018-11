Energistyrelsen: Lyngvig Fyr-fredning uden betydning for kystmøller

Hvide Sande: Fredningen af et stort klitareal omkring Lyngvig Fyr får ingen betydning for placeringen af de kystnære havmøller i Vesterhav Syd-parken.

Det har Energistyrelsen netop afgjort i et svar til Ringkøbing-Skjern-borgmester Hans Østergaard (V).

Spørgsmålet blev bragt op af Jens Bollerup i byrådets spørgetid i juni. Bollerup tog fat i en miljøvurderingsrapport fra COWI til Havmølleudvalget fra 2012, som sagde, at møller på 150 meters højde skal stå minimum fire kilometer fra kysten, når det er ud for et fredet område.

Vesterhav Syd-møllerne bliver 194 meter høje, så hovedregning siger, at møllerne skal stå mindst 5,173 kilometer fra land. De nærmeste møller skal efter planen placeres 4,2 kilometer fra kysten, så én eller flere ville komme i karambolage med afstandskravet ud for fyret, mente Jens Bollerup.

Borgmesteren havde ved spørgetiden i juni ikke svar parat på Bollerups teori, men har siden været i kontakt med Energistyrelsen, som er bekendt med antagelsen, men kalder den "ikke korrekt".

"Fredningskendelsen for arealer omkring Nr. Lyngvig Fyr alene er en fredning af arealer på land omkring fyret. Fredningen skal sikre, at det fredede område skal henligge i naturtilstand - samt at området kan bruges til rekreativ anvendelse. Fredningen beskriver således ikke noget om byggeri udenfor det fredede område", hedder det fra Energistyrelsen.

Screeningsrapporten fra 2012, som Bollerup henviste til, er ifølge Energistyrelsen ikke juridisk eller politisk bindende for udpegningen af områder for placering af kystnære havvindmøller.

Placeringen af Vesterhav Syd-møllerne skete i VVM-rapporten for området, forklarer Energistyrelsen, og dén rapport peger ikke på, at der bør være en minimumsafstand til fredningen ved Lyngvig Fyr.

Der er heller ikke i de bindende aftaler mellem Energistyrelsen og Vattenfall krav om minimumsafstande til fredninger på land.