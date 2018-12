Energiselskab dropper Sdr. Vium-møller

SDR. VIUM: Beboerne i Sdr. Vium har fået en julegave i utide, som de fleste nok vil forstå at sætte pris på:

Der kommer ikke seks vindmøller i Birkkjær Enge.

Det står fast, efter energiselskabet NRGI Renewables har besluttet sig for at droppe projektet.

- Vi har nu haft mulighed for at gennemføre en foranalyse af projektet, hvor vi blandt andet har kigget på de tekniske perspektiver i projektet, haft drøftelser med forskellige interessenter i projektet, herunder drøftelser med kommunen, naboer og borgere i Sdr. Vium ved borgermødet 6. december, udtaler Jakob Bundgaard, administrerende direktør, NRGi Elsalg A/S & NRGi Renewables A/S.

- På basis af konklusionerne herfra - sammenholdt med vores øvrige projektmuligheder inden for vind og sol - så har vi besluttet ikke at gå videre med projektet. Vi vil gerne takke interessenterne for den gode og konstruktive dialog, som der har været undervejs i processen, siger han.