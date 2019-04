Energirådsformand: Ærgerligt at kommunen igen må udskyde sit energimål

Mens formanden for energirådet er ked af, at det kommunale energimål ikke kan nåes på grund af kystnær mølle-forsinkelse, så glæder han sig over, at ventiden kan bruges til at flytte møllerne længere ud.

Ringkøbing-Skjern: Drømmen om at gøre Ringkøbing-Skjern Kommune selvforsynende med vedvarende energi må endnu en gang skubbes længere ud i fremtiden.

Det blev en realitet, da energiselskabet Vattenfall for nylig fastslog, at man kommer til at udskyde de 20 Vesterhavs Syd-møller ud for Holmsland Klit i tre år som følge af kravet om et nyt VVM-tillæg, og dermed kan møllernes produktion af grøn strøm først tælle med i det kommunale energiregnskab i 2023.

Forsinkelsen ærgrer formand for Energirådet Jakob Agerbo (V).

- Det er ærgerligt i forhold til den grønne omstilling. Når vi sætter os et mål om at blive selvforsynende i 2020, så er det jo, fordi vil gerne vil nå det. Jeg kunne leve med at det blev udskudt fra 2020 til '21, men nu kommer der formentlig til at få endnu længere tid, fordi de kystnære møller ikke kan stå klar som planlagt, siger han.

Til gengæld er energirådsformanden tilfreds med, at forsinkelsen kan få den positive sidegevinst, at de omdiskuterede møller kan flyttes længere væk fra kysten, som sommerhusejere og vedholdende borgere har presset på for.

- Hvis det betyder, at møllerne fire kilometer fra kysten bliver flyttet længere ud, så vil jeg være meget tilfreds, og nu er muligheden til stede, siger han.

Jakob Agerbo understreger, at kommunens energimål ikke er afhængigt af de kystnære møller. De testmølleprojekter, som er i støbeskeen i Velling Mærsk, Bork og Lem Kær, kan alene sørge for, at kommunen når mere end i mål. Det er dog foreløbig kun to testmøller i Velling Mærsk, som har fået grønt lys.

- Jeg håber, vi kommer i mål med alle tre projekter. Vestas har brug for testmøllepladser, og det synes jeg, vi skal kunne levere i en kommune, hvor virksomheden har så mange arbejdspladser. Jeg ved godt, at vindmøllerne ikke er populære hos de nærmeste naboer, men i forhold til den grønne omstilling og arbejdspladserne, så skal vi kunne levere, siger formanden for energirådet.