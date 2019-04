Energinet lukker ned for vindmøller

Arbejdet med at forstærke elnettet i Vestjylland betyder, at vindmøller sættes i stå.

RINGKØBING-SKJERN: Vindmøller omkring Ringkøbing Fjord og Holstebro vil snurre knap så meget som normalt i den kommende tid - og det er ikke på grund af nedbrud.

Årsagen er, at Energinet arbejder på at forstærke og udvide stationerne i Stovstrup ved Tarm og Idomlund ved Holstebro.

Stationen Idomlund skal forstærkes og udvides, og arbejdet her sker tirsdag og onsdag i denne uge, mens arbejdet på Stovstrup bliver udført mandag 6. maj.

På Stovstrup station etableres en ekstra skinne, der vil betyde, vedligehold fremover kan udføres, uden at hele stationen tages ud af drift.

Mens arbejdet foretages, er det nødvendigt at udkoble to transformere i hver af stationerne, og derfor vil der ikke være plads i elnettet til, at vindmøller i nærområderne kan producere, siger lederen af Energinets Kontrolcenter El, Bant Myllerup.

Han understreger, at arbejdet på stationerne skal sikre, at der kan flyde mere energi gennem det vestjyske elnet; det er en del af forarbejdet til, at der i de kommende år kan tilsluttes endnu mere vindenergi blandt andet fra Nordsøen.