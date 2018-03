Energidag i Bork-Hemmet med gratis energitjek

Men udover den klassiske messestemning, hvor man kan tage varmepumper og forskellige typer af isolering i øjesyn og stille uforpligtende spørgsmål til fagfolk, er der også et særligt tilbud: kom med på energitjek i to private hjem - en slags havevandring for folk i renoveringstanker - og bliv skrevet op til et gratis et af slagsen. - Vi vil gerne lave nogle demo-energitjek til inspiration, så man kan se, hvordan det foregår og få ideer til sit eget hjem, siger Michael Thorup, der er talsperson i Bork-Hemmet Energiklub og i sin egenskab af VVS-installatør jævnligt er med til at skrotte gamle oliefyr i forbindelse med energirenoveringer.

Derfor inviterer Bork-Hemmet Energiklub til Energidag for at hjælpe med et overblik - blandt andet med gratis energitjek af boligen.

Danske husstande står for 30-40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Derfor er der et stort potentiale i at energioptimere boliger eksempelvis ved hjælp af udskiftning af varmekilder, energirenoveringer, elbesparelser og andet, som fremmer den grønne omstilling. Med projektet LandsbyEnergi er der fokus på energiforbruget i kommunens landsbyer. Projektet skal samtidig gøre lokalsamfundene mere attraktive.Energitjekkene udføres af uvildige energirådgivere fra Scanenergi og Energitjenesten, og man modtager efterfølgende en rapport med anbefalinger.Ringkøbing-Skjern Kommune deltager i det treårige tværnationale projekt, Delivering Community Benefits of Civic Energy (COBEN). Projektet er medfinansieret af EU Interreg Nordsø samt vækstmidler fra kommunens vækstpuljer. Projektet, som kommunen og konsortiet har valgt at kalde LandsbyEnergi, skal understøtte handlingerne i kommunens Energi2020 strategi, som har til mål at gøre kommunen 100 procent selvforsynende med vedvarende energi inden udgangen af 2020.

Samarbejde på kryds og tværs

Fælles for energiklubberne er, at de kan se en idé i at gå sammen om at sætte fokus på et grønnere energiforbrug til gavn for både pengepung og klima - men også for lokalsamfundet.

Bork-Hemmet samarbejder i forvejen på kryds og på tværs, fx i forbindelse med landsbyklyngesamarbejdet og Åben Landsby, en omfattende charmeoffensiv for potentielle tilflyttere, der blev holdt i efteråret.

- Vi får alle sammen noget ud af det privat og i lokalsamfundet, når vi løfter i flok. Hvis husene her bliver billigere at varme op, er de mere attraktive på boligmarkedet - og i tilgift er det også mere C02-venligt, siger Michael Thorup.

Messen foregår lørdag 17. marts fra klokken 9.30 til klokken 13 i Bork Hallen. Det er gratis at være med. Man skal være boligejer og bo uden for centerbyerne for at kunne få et gratis energitjek.