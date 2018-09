Endnu et bryghus går konkurs

Retten har taget Mylius-Erichsens Bryghus i Hvide Sande under konkursbehandling.

Hvide Sande: Blot få uger efter at Indslev Bryggeri i Middelfart måtte dreje nøglen om, er endnu et bryggeri nu gået konkurs.

Det drejer sig om Mylius-Erichsens Bryghus, der har eksisteret i 12 år i Hvide Sande.

Forsøgene på at finde en køber til det kriseramte bryggeri sluttede, da kreditorer ikke ville vente længere og begærede bryggeriet konkurs.

Kurator i boet er advokat Jens Holm Bangsgaard, Herning.

- I første omgang skal vi have overblik over gældsposter og aktiver; vores opgave er at realisere værdierne på bedst mulig måde, siger Jens Holm Bangsgaard til Dagbladet.

- Det skal vi først i gang med, og jeg kan slet ikke sige, hvor lang tid det vil tage, understreger han.

Om aktiverne sælges særskilt, eller om hele bryghuset eventuelt kan blive afhændet til samme køber, kan han heller ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Formanden for bestyrelsen i Mylius-Erichsen Bryghus, Ebbe Bøgh Dahl, håber dog på, at det lykkes at finde en køber til hele bryghuset.

- Selv om jeg ikke længere har noget med det at gøre, håber jeg, at det kan fortsætte under en eller anden form, siger han.