Endnu en nordjyde bliver politichef i Ringkøbing: - Jeg kommer uden fordomme

RINGKØBING-SKJERN: Den nye leder af lokalpolitiet i Ringkøbing kommer ganske som den tidligere leder Mette Bundgaard med en stor portion nordjysk erfaring. 39-årige Bjørn Nørgaard Bo er nemlig opvokset i det nordjyske og har de seneste to år været leder af driftscenter og efterforskning hos politiet i Thisted.

Lokalpolitiet i Thisted er ganske som i Ringkøbing en mindre station.

- På de små stationer kender alle hinanden, og jeg nyder den nærhed. Men på de mindre politistationer kan man godt føle, at man står i skyggen af de store stationer, så det er en udfordring at sikre et bindeled, så Ringkøbing ikke er en stump, der hænger ved i forhold til Herning. Det lægger mig meget på sinde at få en god sammenhæng, siger Bjørn Nørgaard Bo.