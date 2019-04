Endnu en markbrand - politiet advarer igen mod tørke

Bork: Hvis man tænker tilbage på sommeren 2018, vil mange nok huske høj varme, ekstrem tørke og ikke mindst et landsdækkende afbrændingsforbud. Og måske er vi på vej som samme situation i 2019, for det varme og tørre aprilvejr har gjort naturen knastør.

Søndag var den gal på en mark ved Bork Hytteby og Fahl Å. Her udbrændte omkring 200 kvadratmeter mark, inden brandvæsnet fik slukket ilden. Politiet mistænker, at det kan være antændt af et uslukket cigaretskod og advarer derfor om, at man skal passe på med åben ild i den tørre natur.