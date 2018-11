Endnu en bet: Ringkøbing-Skjern taber retssag om bredbåndsudbud

Bredbåndssagen kort

August 2014: Et enigt byråd i Ringkøbing-Skjern Kommune indgår et budgetforlig, hvor der bliver sat 70 millioner kroner til at sikre kommunens erhvervsliv, husstande og sommerhuse adgang til højhastighedsinternet.



November 2015: Ringkøbing-Skjern Kommune og Eniig (det tidligere Energi Midt) indgår en aftale, der skal sikre godt 32.000 adresser adgang til højhastighedsinternet. Pris: 69,8 mio. kroner.



Januar 2016: RAH Fiberbredbånd begynder på vegne af Eniig at udrulle fiberbredbånd i Ringkøbing-Skjern Kommune.



Teleindustrien og virksomheden Air-Net klager i februar og april 2016 til EU-Kommissionen over aftalen. Air-Net klager også til Statsforvaltningen.



December 2016: Knap 5.000 virksomheder, husstande og sommerhuse har nået at få højhastighedsinternet. RAH Fiberbredbånd fortsætter gravearbejdet frem til udgangen af 21018 og forventer at kunne levere fiberbredbånd til godt 16.000 husstande, virksomheder og sommerhuse.



Januar 2017: Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune beslutter på baggrund af advokatfirmaet Bech-Bruuns gennemgang af udbuddet og dialog med EU-Kommissionen at trække stikket til bredbåndskontrakten. Kommunen mener at ansvaret for del kulsejlede projekt ligger hos de eksterne rådgivere og varsler en sag.



Juni 2017: Ringkøbing-Skjern Kommune indgår forlig med RAH Fiberbredbånd og energiselskabet Eniig og betaler en erstatning på otte millioner kroner for den brudte bredbåndskontrakt.



December 2017: Ringkøbing-Skjern Kommune anlægger sag mod en af sine eksterne rådgivere, Netplan, for fejlagtig rådgivning i forbindelse med udbuddet. Sagen bliver ført at en anden af kommunens rådgivere i bredbåndssagen advokatfirmaet Bech-Bruun.



November 2018: Byretten frifinder Netplan og Ringkøbing-Skjern Kommune dømmes til at betale sagens omkostninger på en kvart million.