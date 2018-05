Endelig står jeg med de guldmedaljer om halsen

Skjern Håndbolds Bjarke Christensen har været med til at tabe to DM-finaler. Tirsdag lykkedes det endeligt at hente guld hjem til Skjern Håndbold, og det gjorde fløjspilleren overstadig af lykke.

Skjern-spillerne vidste slet ikke, hvor de skulle gøre af sig selv oven på den store triumf. Mange havde virkeligt svært ved at sætte ord på følelserne, da så lang tids hårdt arbejde kulminerede på bedste vis med sejr på et enkelt mål.

- En vild sæson. Det har været op og ned. Efter René Rasmussens skade har vi virkelig haft svært ved at finde rytmen. Vi fandt den kun i momenter. I dag viste vi høj høj klasse. Alle leverede maksimalt. Og det var nødvendigt. Alt var jo mod os i den her hal, hvor det var varmt, og flertallet af publikum var mod os. Men vi stod sammen. I Skjern synes jeg, vi var heldige med uafgjort. Men i dag var sejren velfortjent, og set over hele sæsonen er det her meget fortjent.

- Vi er vildt stolte i Skjern Bank over det her mesterskab. Det er jo et partnerskab, vi har med Skjern Håndbold. Et partnerskab der går meget langt tilbage. Nu er vi gået hele vejen sammen, og det er fantastisk at være vidne til. Som bank er det her utroligt vigtigt for os. Vi bliver tit og ofte kædet sammen med Skjern Håndbold, og rundt omkring kan vore nye og gamle kunder godt lide, at vi har de værdier, vi har i både Skjern Bank og Skjern Håndbold. Det her er stort for os alle.

René Rasmussen

- Det er så forfærdeligt at sidde udenfor, men så længe vi vinder, kan det gå. Det var en kamp, jeg så gerne ville have været en del af. Især som vindere. Men nu må jeg tage de personlige briller af og tage Skjern Håndbold-brillerne på. Så skal det bare nydes. Nydes for Skjern Håndbold, for byen, for kommunen, for trænere, spillere, ledere, de mange hjælpere og de mange trofaste tilhængere. Jeg ville gerne have haft en større andel af det her, men sådan skulle det ikke være.

René Rasmussen var nu en del af det alligevel. Også han stod med guldmedaljer om halsen, to krykker og en øl i hånden, og der var utallige, der var forbi for at lykønske Skjern Håndbolds uheldige fløjspiller.