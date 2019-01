En varm nyhed: Skjern Fjernvarme sænker prisen

SKJERN: Kommer der isvinter eller snestorm, kan borgerne i Skjern roligt skrue lidt ekstra op for varmen uden at bekymre sig om varmeregningen.

Skjern Fjernvarme har nemlig sænket varmeprisen, og det sker vel at mærke i en tid, hvor flere fjernvarmeværker har måttet hæve prisen.

- Vi sætter prisen en lille smule ned. Det er ikke så meget, men alligevel er det 300 kroner for et standardhus, fortæller Bjarne Bødtker, formand for Skjern Fjernvarme.

Fjernvarmeværkerne er nemlig udfordrede, da et fast grundtilskud er ophørt.

For Skjern Fjernvarmes vedkommende var det i 2017 et tilskud på 3,4 millioner kroner, og i 2018 var det faldet til 1,5 millioner kroner. Begge beløb eksklusiv moms, og tilskuddet har været der, fordi Skjern Fjernvarme har været med i et beredskab, der med naturgasmotorer har stået klar til at sikre strøm og varme i tilfælde af, at vindmøller ikke har kunnet levere strøm nok.

Fjernelsen af grundtilskuddet har gjort, at omkring 200.000 forbrugere på landsplan står til en større udgift på flere tusinde kroner årligt.

Der er endda steder, hvor prisen stiger med 60 procent. I Skjern har man i flere år vidst, at det gik den vej, og der har været tid til at finde en løsning.

Konkret betyder det, at Skjern Fjernvarme har et tæt samarbejde med Skjern Papirfabrik om at aftage virksomhedens overskudsvarme, og desuden blev der bygget et nyt flisfyret værk.

Det er løsninger, der er blandt de allermest økonomiske.

Derfor er det også stærkt begrænset, hvor meget naturgassen bliver brugt på Skjern Fjernvarme.

- Det er kun i spidsbelastninger og nødlast, at naturgassen bliver tændt, for det er dobbelt så dyrt at bruge, forklarer Bjarne Bødtker.

Om der bliver yderligere prisnedsættelser i fremtiden, er for tidligt at sige endnu. Det afhænger af sæsonen, og om der sker bevægelser på det energipolitiske område.