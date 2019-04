En usikker verden giver større opgaver: Brand og Redning søger flere frivillige

Brand og Redning MidtVest har brug for 15-20 unge og knap så unge mennesker, der gerne vil gøre en forskel.

De frivillige hjælper til og supplerer det daglige beredskab, når det brænder, eller når regnen vælter ned og skaber oversvømmelser. Det er også de frivillige, der stiller med samaritter ved store arrangementer, og sørger for mad og drikke til indsatsmandskabet under langvarige opgaver.

Brand og Redning MidtVest har i dag over 60 frivillige tilknyttet de to frivillig-enheder i Ringkøbing og Herning - heraf 40 i Ringkøbing.

- I både Ringkøbing og Herning søger Brand og Redning MidtVest nye frivillige, der har lyst til at gøre en forskel i en moderne tids beredskab, siger han.

Så har beredskabschef Kim Bjerg Wemmelund et godt tilbud til dig.

Større opgaver

- Når det stormer, stormer det kraftigere end før, og når det regner, regner det mere og i længere tid. Vi skal gøre os klar til mere omfattende og langvarige indsatser. Så hvis vi skal være mere robuste, er det afgørende med flere frivillige, der er et vigtigt supplement til vort akutte beredskab.

I alt har beredskabet brug for omkring 40 frivillige i området, heraf 15-20 i Ringkøbing. Derfor gennemføres der i april og maj en hvervekampagne.

Der holdes således infomøder mandag den 6. maj klokken 19.00, dels i Herning, dels hos Afdeling Vest, Vester Kær 6 i Ringkøbing.

Ved de to møder kan man helt uforpligtende høre mere om, hvad det indebærer at være frivillig, og man kan møde nogle, der allerede er det.

- Vi kan bruge mange forskellige mennesker. For at være frivillig skal man dog være fyldt 16 år, psykisk robust, have en god fysik og en ren straffe- og børneattest, siger Kim Bjerg Wemmelund.

Er man interesseret i at deltage, kan man tilmelde sig på blivfrivillig.nu.