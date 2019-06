Skjern/Rækker Mølle: Normalt er det de stolte forældre eller måske bedsteforældre, der får det ærefulde hverv at krone de nys udklækkede studenter med deres velfortjente huer. Men for Martin Fromberg Hansen fra Rækker Mølle skulle man tre generationer ud for at finde den, der skulle sætte studenterhuen på hans hoved.

Det var nemlig Martin Fromberg Hansens oldefar H.C. Fromberg Hansen, Ringkøbing, der mandag eftermiddag kunne give oldebarnet hovedbeklædningen, som betyder, at ungdomsuddannelsen nu er tilendebragt.

Martin Fromberg Hansen blev færdig ved handelsskolen i Skjern, og han er glad for, at hans 90-årige oldefar kunne give ham huen på.

- Det var en stor ære for mig. Der er ikke mange, der har den mulighed med deres oldeforældre, så det betød meget for mig, siger den nyudsprungne handelsstudent.