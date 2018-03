En nærmest umulig opgave venter mod Veszprem

Skjern: - Dem slår vi let.

Markus Olsson sagde det selvfølgelig med et glimt i øjet. For den opgave, der venter Skjern Håndbold i næste runde af Champions League, er særdeles voldsom.

Modstanderen bliver ungarske Telekom Veszprem. Et af Europas allerbedste klubhold de seneste år. De seneste fire sæsoner har Veszprem været i Final 4 i Champions League, og de er næsten altid fremme ved mindst kvartfinaler med et hold med et væld af storspillere.

- Det kan ikke blive sværere. Ganske enkelt. At slå dem over to kampe vil næsten være naturstridigt. Men omvendt. Vi kan fægte med åben pande. Vi skal nyde det og glæde os til at få så stor en opgave, sagde Ole Nørgaard.

Det er første gang, Skjern Håndbold er blandt de sidste 14 hold i Champions League. I 2004 røg Skjern ud i 1/8-finalerne mod Magdeburg. Skjern Håndbold har været med i de europæiske turneringer i 13 sæsoner, hvor det nu er blevet til 116 kampe.

Markus Olsson og Jesper Konradsson glæder sig allerede til de to kampe mod Veszprem.

- En sindssyg fed oplevelse. Jeg har aldrig spillet i Veszprem. De skal have to dårlige dage, hvis vi skal slå dem. De er meget stærke på hjemmebane, hvor de har plads til omkring 5000 tilskuere. Men de kan rystes. Vi så jo, at Aalborg slog dem hjemme i Aalborg i puljen. I den slags kampe kan man tænke anderledes. Vi kan bare spille frit, og så må vi se, hvad der står efter 120 minutter, sagde de to svenske bagspillere.

Kasper Søndergaard kunne slet ikke tænke så langt frem. Umiddelbart efter kampen fik han behandlinger i ryggen, og i kampen kunne man godt se, han spillede med smerter.

- Der er virkelig plads til forbedringer. Nu drejer det sig for mig om at få flere behandlinger, så jeg forhåbentlig kan spille med på onsdag igen. Det skal nok gå. Det er jo gået pænt fremad de seneste dage, så jeg tror, der er styr på det, sagde Kasper Søndergaard.