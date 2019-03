En million støtte-kroner stryger ind på kontoen hos mejeriet i Tarm

Mejeriet i Tarm har fået støtte til at etablere et nyt indgangsparti, en fast scene med bedre forhold for de optrædende og en ny udendørs scene. De vil også etablere et nyt barområde, en ny trappe til første sal, en rampe til kørestolsbrugere, og så vil de forbedre køkken- og toiletforbehold.

Bedst Mod West har søgt om støtte til at skabe et nyt samlingssted for områdets unge. I en bygning, der er ejet af de lokale borgere, vil de omdanne de nuværende lokaler til lokaler til unge. Der skal blandt andet indrettes køkken og opdatering af badeværelset. Projektet er udarbejdet af Bedst Mod Wests "Ungegruppen", der består af fire til fem unge og to til tre voksne.

- Folk kommer til at få en helt anden velkomst, men vi er samtidig meget bevidste om at bevare den ånd, som de frivillige har skabt, siger hun.

Tove Lauritsen fortæller, at et nyt indgangsparti og flere toiletter står særlig højt på ønskelisten.

- Det højeste beløb, vi ellers har fået, var på en kvart million, hvor kommunen valgte at give os lige så mange penge. Men det er første gang, vi har fået en million. Det kommer virkelig til at rykke noget, siger hun.

- Det er helt vildt. Hver gang vi skriver en ansøgning, håber vi på et positivt svar, men det kommer der jo ikke hver gang. Men så skriver vi bare en ny ansøgning, og denne her gang er vi så blevet valgt ud, siger mejeribestyrer Tove Lauritsen.

Penge kræver likes

Underværker er en mulighed for frivillige til at søge økonomisk støtte. Man kan søge, hvis man arbejder frivilligt med at skabe nye rammer for fællesskaber samt forbedrer og udvikler lokalsamfundet.

For at blive taget i betragtning skal man vise, at projektet har lokal opbakning. Det gør man ved at beskrive sit projekt på Underværkers hjemmeside. Herefter skal folk gå ind og tilkendegive, at de synes godt om projektet. Gør mere end 200 personer der, så går man videre til bedømmelse.

Efterfølgende kigger et bedømmelsesudvalg på, om projektet bygger på en god og original idé, om det nyder stor opbakning, om det gør en forskel for mange, om det skaber livskvalitet, og om der står en kompetent, begejstret og blivende organisation bag projektet. Til sidst lægger dommerne også vægt på om projektet har en bæredygtig anlægs- og driftsfinansiering.