En lykkelig afslutning: 15-årige Freja er fundet i god behold

Skjern: Den 15-årige Freja Irene Iversen, der blev meldt savnet, efter hun forlod sit hjem fredag ved 22.30-tiden, er fundet i god behold.

Efter et tip rykkede politiet til Skals ved Viborg, hvor den 15-årige opholdt sig.

- En patrulje har afleveret hende hos forældrene her søndag over middag, fortæller Ralf Høgedal, vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Dermed er den eftersøgning, der blev skudt i gang ved middagstid med start ved brandstationen i Skjern, naturligvis slut, inden den rigtig kom i gang.

Det er manden, der skulle koordinere eftersøgningen, holdleder ved brandvæsenet i Skjern, Kim Bank, naturligvis rigtig godt tilfreds med.

- Det er skønt, at Freja er kommet hjem til sine forældre, men jeg vil lige skynde mig at rose de unge mennesker, der stod bag opfordringen om at sætte en eftersøgning i gang, lyder det fra Kim Bank, der også er rigtig glad for den flotte opbakning til eftersøgningen.

- Flere end 70 borgere havde meldt sig, og jeg har hørt, at der var mange flere på vej. Det lød til, at der var folk fra Videbæk, der var på vej for at deltage. Det er godt nok flot, siger Kim Bank, der samtidig roser SuperBrugsen i Skjern for lynhurtigt at stille en masse flasker med vand til rådighed for deltagerne i eftersøgningen.